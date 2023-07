Vane de Banda Mix se sumo al furor de "Barbie" y dejó un mensaje reflexivo

Vane de Banda Mix se sumó al furor rosa por el film de la película de la muñeca más famosa y se caracterizó mostrando en sus redes fotos y videos de su atuendo rosa, acompañando el postero de un crítico mensaje hacia los estereotipos.

"Barbie" fue un boom para la pantalla grande en estos días, encarnando a la muñeca más icónica de Estados Unidos, y más criticada también. El ideal de Barbie alta, rubia, delgada, ojos y piel clara, siempre con una sonrisa radiante, sinónimo del ideal de belleza cuando la muñeca fue creada.

Vane se refiere a ese estándar con un contundente mensaje. "Sexy no es una talla, cada caloría no es una guerra, tu cuerpo no es un campo de batalla, tu valor va mucho más allá de eso…aprender a quererte a vos misma", expresa con firmeza en la publicación

Barbie

Origen: Estados Unidos.

Año: 2023.

De: Greta Gerwig.

Con: Margot Robbie, Ryan Gosling, América Ferrera, Ariana Greenblatt, Kate McKinnon, Issa Rae, Will Ferrell, Dua Lipa, Rhea Perlman y Helen Mirren (narradora).

