Valentina Márquez y Rodrigo Tapari estrenaron “Coleccionando Heridas”

Los artistas unieron sus voces para reversionar “Coleccionando Heridas” de Karol G y Marco Antonio Solís. El tema llega en clave de cuarteto y con videoclip oficial.

Valentina Márquez y el cantante Rodrigo Tapari unieron su talento para presentar una reversión única de “Coleccionando Heridas”, la canción de Karol G junto a Marco Antonio Solís.

El encuentro entre dos artistas de géneros distintos logra una fusión que sorprende y conquista al público.

La dupla apostó por una versión cuarteto cargada de emoción, el estreno llegó acompañado de un videoclip oficial, disponible en todas las plataformas digitales.

