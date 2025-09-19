ESTRENO
Los artistas unieron sus voces para reversionar “Coleccionando Heridas” de Karol G y Marco Antonio Solís. El tema llega en clave de cuarteto y con videoclip oficial.
19/09/2025 | 10:12
FOTO: Valentina Márquez y Rodrigo Tapari estrenaron “Coleccionando Heridas”
Valentina Márquez y el cantante Rodrigo Tapari unieron su talento para presentar una reversión única de “Coleccionando Heridas”, la canción de Karol G junto a Marco Antonio Solís.
El encuentro entre dos artistas de géneros distintos logra una fusión que sorprende y conquista al público.
La dupla apostó por una versión cuarteto cargada de emoción, el estreno llegó acompañado de un videoclip oficial, disponible en todas las plataformas digitales.
¿Qué canción fue reversionada? La canción reversionada es “Coleccionando Heridas”.
¿Quiénes son los artistas involucrados? Los artistas involucrados son Valentina Márquez y Rodrigo Tapari.
¿Cuándo se presentó la nueva versión? La nueva versión fue presentada recientemente, aunque no se especifica la fecha exacta.
¿Dónde se puede ver el videoclip? El videoclip oficial está disponible en todas las plataformas digitales.
¿Cómo es la nueva versión de la canción? La nueva versión es una fusión de cuarteto cargada de emoción.
