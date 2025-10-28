Una ensaladera polleruda: Flaco Pailos y Carla Dogliani eligieron sus canciones

Los humoritas escogieron entre todos los estilos musicales, tres canciones para musicalizar el segmento del programa. Conocé cuales fueron las selecciones

El Flaco Pailos y Carla Dogliani "siguen girando" con su show "Pollerudo", pero en este caso se asoman a la Ensaladera del Colorete.

Conocé cuáles fueron las selecciones de los actores para "Los Populares" en este video:

