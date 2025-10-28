Una ensaladera polleruda: Flaco Pailos y Carla Dogliani eligieron sus canciones

La ensaladera de Colorote
Los humoritas escogieron entre todos los estilos musicales, tres canciones para musicalizar el segmento del programa. Conocé cuales fueron las selecciones
28/10/2025 | 20:46
FOTO: Flaco Pailos y Carla Dogliani
El Flaco Pailos y Carla Dogliani "siguen girando" con su show "Pollerudo", pero en este caso se asoman a la Ensaladera del Colorete.
Conocé cuáles fueron las selecciones de los actores para "Los Populares" en este video:
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
