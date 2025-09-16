Un Tiny Desk con cuarteto: Fito Páez recordó su amistad con La Mona

Con temas históricos y un set íntimo, Fito Páez brilló en el Tiny Desk y sorprendió con un guiño al Mandamás, reafirmando un vínculo artístico que lleva décadas.

Fito Páez volvió a sorprender. Esta vez, el rosarino fue protagonista del prestigioso Tiny Desk Concert, el ciclo íntimo de la cadena estadounidense NPR que ya es un clásico de la música mundial.

En un set cargado de historia, Fito repasó parte de su carrera con canciones que marcaron generaciones: A rodar mi vida, Mariposa Tecknicolor, Sale el sol y Circo Beat. Pero uno de los momentos más comentados llegó con Tercer Mundo, el tema que mezcla referencias a íconos de la música, el cine y la cultura popular.

Allí, entre menciones a Andrés Calamaro, Diego Maradona, Pedro Almodóvar, Batato Barea e Isabel “Coca” Sarli, apareció un inesperado homenaje al cuarteto cordobés: “La Mona Jiménez con Mickey Rourke mirando las chicas del puticlub”.

Un guiño que no es casual. La relación entre Fito Páez y La Mona Jiménez viene de lejos. El rosarino acompañó al Mandamás en los legendarios recitales en Cemento —el mítico templo del rock porteño— y desde entonces compartieron escenarios, anécdotas y una amistad que trascendió estilos.

Ese lazo quedó registrado también en la música: en 2019 lanzaron a dúo El beso, incluido en el álbum Trilogía: primer acto, reafirmando una conexión artística única que une el rock argentino con el cuarteto cordobés.

