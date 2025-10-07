Un poco de ruido reveló qué les dijo Messi sobre la zapada de La Mona

“Fue un hito para nosotros”, contaron los chicos del programa más visto en vivo tras la histórica zapada. Además, revelaron el mensaje que les mandó el 10 y recordaron sus encuentros con él y con el Mandamás.

Después del furor que generó la zapada de La Mona Jiménez, el programa Un poco de ruido vivió un momento histórico: tuvo más de 151 mil dispositivos conectados en vivo para ver al Mandamás, todo un récord para la transmisión.

“Era esperable que explotara, fue un hito para nosotros”, contaron Pipo y Damo, que todavía siguen sorprendidos por el impacto que tuvo el encuentro con La Mona.

Entre los mensajes que recibieron tras el programa, hubo uno muy especial: Lionel Messi también estuvo prendido. “Nos mandó un mensaje diciendo que estuvo espectacular, que generó una difusión tremenda. Pero como es más santafesino, nos dijo que le gustó más la zapada de Dario Zanco y Grupo Cali”, contaron entre risas.

El DJ Pipo resumió la emoción de todo el equipo: “Saber que el más grande del mundo está ahí prendido es una sensación increíble”.

Además, recordaron los dos encuentros personales que tuvieron con Messi: “Felices de haber podido conocerlo. No podés creer lo humano que es”, dijeron.

También hablaron del momento en que conocieron a La Mona. “Nos sorprendió que sabía quiénes éramos, nuestros nombres, todo. Lo vimos tan humano… Te deja una enseñanza: si este tipo, con los años de carrera, los discos y los fans que tiene, sigue siendo así, yo no me puedo comer ningún papel de nada”.

Con la emoción todavía latente, los chicos de Un poco de ruido coincidieron en que todo lo que están viviendo es un sueño cumplido.

“La verdad que ya estamos hechos, no podemos pedir más nada”, cerraron.