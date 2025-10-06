“Un Poco de Ruido” llega al Quality: ¿Quiénes son los invitados confimados?

El fenómeno del streaming que conquistó al público salta del estudio al escenario. Pinky, DJ Pipo y Damo presentan “Un Poco de Ruido en Vivo” este jueves 9 de octubre en el Quality Arena, con música, entrevistas, anécdotas y una lista de invitados sorpresa que promete una noche única.

“Un Poco de Ruido” se convirtió en mucho más que un programa: es una experiencia que une humor, historias y música popular en su máxima expresión. El proyecto, conducido por Pinky (Juan Manuel Grossi), DJ Pipo (Gonzalo Leonardo) y Damo (Damián Martínez), revolucionó las redes con su formato fresco que combina música en vivo, entrevistas y anécdotas inolvidables de los artistas más queridos del país.

Por su streaming ya pasaron figuras de peso como Los Herrera, La Banda de Carlitos, Euge Quevedo, Q’Lokura, La Mona Jiménez, Ulises Bueno, Desakta2, Damián Córdoba y Cachumba, consolidando a “Un Poco de Ruido” como un espacio referente dentro de la escena popular.

Ahora, el trío da un nuevo paso: llevar esa energía al escenario del Quality Arena de Córdoba, este jueves 9 de octubre, con una puesta en escena que promete una experiencia distinta, cargada de humor, buena música y momentos de conexión con el público.

Además, el show contará con invitados sorpresa, asegurando una noche llena de emociones, ritmo y complicidad entre artistas y fanáticos del cuarteto.

Entre los artistas confirmados hasta el momento se encuentran Desakta2 y Ulises Bueno, dos referentes del cuarteto que se suman a esta propuesta.

Las entradas ya están a la venta a través de Ticketek y en la boletería del Quality.