Un Poco de Ruido hizo bailar al Quality: qué artistas se subieron al escenario

El evento de los DJs Pinky, Pipo y Damo reunió a destacados artistas del cuarteto y la cumbia, en un show que duró 5 horas.

FOTO: Un Poco de Ruido en el Quality.

Un Poco de Ruido hizo bastante ruido en el Quality este jueves feriado por la noche, con una larga lista de invitados.

A las 21 comenzaron los DJs que hacían de previa para que la gente ingresara y calentara la garganta.

A las 22:30 subieron Pinky, Pipo y Damo, con su particular estilo bien ruidoso, arengando a la gente a que bailara y gritara sin parar.

Prometieron una larga lista de invitados y cumplieron. Primero fue el turno del cuarteto, con Desakt2 y Ulises. "El barba" cantó Amor de alquiler, tema de Rodrigo que él reversionó en la zapada en vivo cuando visitó el canal de YouTube, y también cantó Dios, su reciente lanzamiento.

Después pasaron a las cumbias con Agus La Kuppé, Tambó Tambó, Luis Rojas, Rocío Quiroz, Meta Gaucha y el cierre con Supermerk2.

Y entre cada artista, los chicos de Un Poco de Ruido ponían música y entretenían al público, que no paró de bailar durante las 5 horas que duró el show.

También aprovecharon para contar su próximo invitado al streaming de este miércoles: Chacho Deicas, ex cantante de Los Palmeras, que está lanzando su carrera solista.

Si bien se especulaba con la presencia de La Mona Jiménez, quien les mandó un video saludando a los chicos y fue subido a redes horas antes del show, dando a entender que podía aparecer en el Quality, finalmente eso no ocurrió.

En el momento del cierre, Pinky, Pipo y Damo prometieron volver a Córdoba, y seguir llevando más cuarteto a su streaming.