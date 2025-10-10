Un Poco de Ruido hizo bailar al Quality: qué artistas se subieron al escenario

Show en vivo
El evento de los DJs Pinky, Pipo y Damo reunió a destacados artistas del cuarteto y la cumbia, en un show que duró 5 horas.
10/10/2025 | 09:16
FOTO: Un Poco de Ruido en el Quality.
Un Poco de Ruido hizo bastante ruido en el Quality este jueves feriado por la noche, con una larga lista de invitados.
A las 21 comenzaron los DJs que hacían de previa para que la gente ingresara y calentara la garganta.
A las 22:30 subieron Pinky, Pipo y Damo, con su particular estilo bien ruidoso, arengando a la gente a que bailara y gritara sin parar.
Prometieron una larga lista de invitados y cumplieron. Primero fue el turno del cuarteto, con Desakt2 y Ulises. "El barba" cantó Amor de alquiler, tema de Rodrigo que él reversionó en la zapada en vivo cuando visitó el canal de YouTube, y también cantó Dios, su reciente lanzamiento.
Después pasaron a las cumbias con Agus La Kuppé, Tambó Tambó, Luis Rojas, Rocío Quiroz, Meta Gaucha y el cierre con Supermerk2.
Y entre cada artista, los chicos de Un Poco de Ruido ponían música y entretenían al público, que no paró de bailar durante las 5 horas que duró el show.
También aprovecharon para contar su próximo invitado al streaming de este miércoles: Chacho Deicas, ex cantante de Los Palmeras, que está lanzando su carrera solista.
Si bien se especulaba con la presencia de La Mona Jiménez, quien les mandó un video saludando a los chicos y fue subido a redes horas antes del show, dando a entender que podía aparecer en el Quality, finalmente eso no ocurrió.
En el momento del cierre, Pinky, Pipo y Damo prometieron volver a Córdoba, y seguir llevando más cuarteto a su streaming.
¿Qué evento se llevó a cabo en el Quality? Un Poco de Ruido realizó un show con una larga lista de invitados.
¿Quiénes fueron los artistas principales? Los artistas principales fueron Pinky, Pipo y Damo.
¿Cuándo comenzó el evento? El evento comenzó a las 21 horas.
¿Dónde se realizó el evento? El evento se realizó en el Quality, en Córdoba.
¿Por qué no apareció La Mona Jiménez? Aunque se especuló su presencia, finalmente no asistió al evento.