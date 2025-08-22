Ulises revive un clásico y emociona a los fans

El Barba estrenó un tema que los seguidores esperaban hace años

Ulises Bueno sorprendió a todos sus seguidores al traer de nuevo a la vida un temazo: “Se dice”, canción que había estrenado en el año 2016 en Atenas, pero que hasta ahora nunca había tenido una grabación oficial.

El lanzamiento vino acompañado de un videoclip en vivo desde la Plaza de la Música, donde el Barba hizo vibrar a su público y desató una ola de nostalgia entre los fanáticos que esperaban este momento desde hace años.

Con esta nueva versión, Ulises nos invita a viajar en el tiempo y revivir aquellas épocas doradas de su carrera.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/