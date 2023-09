Ulises: nuevos temas, disco en proceso, gira internacional y un 2024 prometedor

“No es que no aguante y querer volver, sino que fueron cosas que se fueron dando, también aparecieron los chicos que tienen ganas de mostrarse” expresó Ulises sobre su regreso anticipado.

El Barba contó como fue el vínculo con la nueva generación de artistas argentinos de música urbana tan talentosos. “Todo comenzó por una propuesta de la productora Fiftyone que tiene a todos los artistas de música urbana, me presentaron la letra y canción con Emanero y me encantó, los últimos en sumarse fueron los chocos de Migrantes y fue un temazo. Emanero escribe que da miedo tiene una capacidad de poner componer en el acto. El 30 vamos a presentar varios temas y uno de ellos es de Emaneros”.

“Con Big One y Rusher fue diferente, ellos vienen en la onda de crossover. Rusher escuchaba mucho Rodrigo, su familia escuchaba Rodrigo y bueno pensaron en mí, apenas me llegó la propuesta no lo dude. Hija vos los conoces si me contesta los amo, me dejo con la boca abierta ella era fanática mal. Tienen mucha buena onda, es un ambiente muy lindo. Es muy linda esta idea de meterse con el cuarteto en una nueva generación y que te impulsa al exterior también te sigue abriendo puertas” contó en detalles Ulises.

Habló del presente en el cuarteto, la búsqueda de fusiones y adelantó en exclusiva para La Popu que se viene un nuevo Cd. “Sobre todo lo que esta bueno es que son temas nuevos le da a la gente contenido nuevo y nos sirve a todos. El 30 va a arrancar todo a las 22 hs arranca Rusher, Big One artistas invitados, de nuestra oficina vienen todos a apoyar el evento, y yo voy como tradicional baile a partir de las 2 am hasta las 5 am.

“Mentiras fue premiado con el galardón platinum por las reproducciones y difusión. Estoy muy contento porque hay muchas bandas que escribieron y que tienen ganas de compartir y hacer colaboraciones. Tengo muchas ganas de sacar un nuevo disco pronto, no me retiraba de la música fue solo un descanso y todo surgió para que vuelva antes de tiempo.

Se viene una gira internacional. “Queremos hacer una gira por el interior del país, Uruguay, México, Perú. El cuarteto se expande y lo estamos logrando estamos muy contento”.

Colorete cerró con un divertido ping pong al Barba donde respondió preguntas insólitas… Mirálo en las redes de La Popu.