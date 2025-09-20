Ulises, Desakt2 y Simón hicieron vibrar Forja con la "Primavera sin pausa"

Anoche se protagonizó un espectáculo sin descanso en Forja. El público disfrutó de un show con Luz Paisio como invitada especial.

En la madrugada del viernes se vivió una noche inolvidable en Forja con el esperado baile “La primavera sin pausa”, que reunió a Ulises Bueno, Desaktados y Simón Aguirre en un espectáculo que hizo bailar sin detenerse a todos los presentes. Hoy se realiza la segunda jornada, que promete repetir la magia de la primera.

El show comenzó con los cuatro artistas cantando juntos, generando una explosión de energía desde el primer minuto. Luego, cada uno tomó el protagonismo en un especial de 4x4, interpretando cuatro canciones antes de pasar el turno al siguiente, manteniendo la pista encendida durante toda la madrugada.

El baile arrancó a las 2 a.m. y se extendió hasta las 5 a.m., sin pausas, con un ritmo que no dejó respirar a nadie. La única invitada de la noche fue Luz Paisio, quien se sumó al escenario para interpretar junto a Ulises y Joaco de Desaktados el clásico “Por ese hombre”, generando uno de los momentos más emocionantes de la velada.

Sin dudas, “La primavera sin pausa” demostró ser un espectáculo que combina talento, pasión y música de principio a fin, dejando a todos los presentes con ganas de más.

