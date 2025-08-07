Ulises Bueno y Monada reversionan "Tu Jardín con enanitos"

En una versión en vivo, el barba se unío con Juanito Ninci para hacer un exitazo

Ya está disponible el videoclip de "Tu jardín con enanitos" de Ulises Bueno ft Monada.

El video fue grabado en vivo en Plaza de la Música y ya lo pueden ver en el canal oficial de Youtube de Ulises.

Si bien "Tu jardín con enanitos" la reversionaron los hermanos Ninci en pandemia, alcanzando más de 36 millones de visualizaciones en youtube, ahora decidieron hacer una nueva versión en dúo con el barba.

¡Mirá el video completo!

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/