Ulises Bueno y Monada reversionan "Tu Jardín con enanitos"

Estreno
En una versión en vivo, el barba se unío con Juanito Ninci para hacer un exitazo
07/08/2025 | 18:24
Ya está disponible el videoclip de "Tu jardín con enanitos" de Ulises Bueno ft Monada.
El video fue grabado en vivo en Plaza de la Música y ya lo pueden ver en el canal oficial de Youtube de Ulises.
Si bien "Tu jardín con enanitos" la reversionaron los hermanos Ninci en pandemia, alcanzando más de 36 millones de visualizaciones en youtube, ahora decidieron hacer una nueva versión en dúo con el barba.
¡Mirá el video completo!
/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/
¿Qué? El videoclip de "Tu jardín con enanitos" de Ulises Bueno ft Monada.
¿Quién? Ulises Bueno y Monada, con la participación de los hermanos Ninci.
¿Cuándo? El video ya está disponible para ver.
¿Dónde? Grabado en Plaza de la Música y disponible en el canal oficial de Youtube de Ulises.
¿Cómo? A través de una nueva versión en dúo con el barba, tras la reversionada durante la pandemia.
¿Por qué? Para ofrecer una nueva interpretación de una canción que ya tuvo más de 36 millones de visualizaciones.
Te puede interesar