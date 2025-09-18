Ulises Bueno emociona con una canción dedicada a Dios

El cuartetero presentó un estreno profundo y conmovedor, acompañado de un videoclip que refleja momentos íntimos y emotivos de su vida.

Ulises Bueno sorprendió a sus fanáticos con el lanzamiento de una nueva canción inspirada y dedicada a Dios.

Con una letra cargada de sentimiento: “Hay Dios, si estás ahí, no dejes que otra vez caiga”, el tema muestra un costado más íntimo y reflexivo del barba.

El videoclip acompaña con imágenes que recorren su vida personal y artística: junto a su familia, con sus fans, en los bailes, rodeado de su equipo de trabajo y en momentos donde se lo ve visiblemente emocionado.

La canción, que ya está disponible en todas las plataformas digitales, tiene letra y composición de Sol Itatí Giordano y se perfila como uno de los lanzamientos más emotivos de Ulises.

