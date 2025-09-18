Pato Bon

Ulises Bueno emociona con una canción dedicada a Dios

El cuartetero presentó un estreno profundo y conmovedor, acompañado de un videoclip que refleja momentos íntimos y emotivos de su vida.

18/09/2025 | 20:44

Ulises Bueno sorprendió a sus fanáticos con el lanzamiento de una nueva canción inspirada y dedicada a Dios.

Con una letra cargada de sentimiento: “Hay Dios, si estás ahí, no dejes que otra vez caiga”, el tema muestra un costado más íntimo y reflexivo del barba.

El videoclip acompaña con imágenes que recorren su vida personal y artística: junto a su familia, con sus fans, en los bailes, rodeado de su equipo de trabajo y en momentos donde se lo ve visiblemente emocionado.

La canción, que ya está disponible en todas las plataformas digitales, tiene letra y composición de Sol Itatí Giordano y se perfila como uno de los lanzamientos más emotivos de Ulises.

Lectura rápida

¿Qué lanzó Ulises Bueno? Una nueva canción inspirada y dedicada a Dios.

¿Quién es el autor de la letra y composición? La letra y composición son de Sol Itatí Giordano.

¿Cuándo está disponible la canción? La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales.

¿Dónde se muestra el videoclip? El videoclip muestra imágenes de su vida personal y artística.

¿Por qué es especial esta canción? Se perfila como uno de los lanzamientos más emotivos de Ulises Bueno.

