Ulises Bueno celebra 22 años de carrera con una noche inolvidable en Forja

El cuartetero vuelve a Forja para celebrar un nuevo aniversario, con una noche para reencontrarse con los grandes clásicos del cuarteto. Las entradas ya están disponibles.

El próximo domingo 23 de noviembre, Ulises Bueno festejará sus 22 años de carrera con un show especial en Forja, donde repasará todos los grandes clásicos que marcaron su historia dentro del cuarteto.

Será una noche cargada de emoción, recuerdos y sorpresas, ideal para revivir junto al “Caño” los temas que lo convirtieron en uno de los artistas más queridos de Córdoba.

Las entradas ya están disponibles en Eden Entradas.

