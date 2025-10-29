Adrián Gómez

La noche más pulenta

Entrevista

Ulises Bueno a corazón abierto: "Siempre me quisieron salvar"

A 22 años de carrera, Ulises Bueno repasó su historia, contó cómo una serie y un llamado marcaron su cambio de vida

29/10/2025 | 20:58

Ulises Bueno atraviesa un momento de madurez y plenitud. En una entrevista con La Nación, el cantante cordobés repasó sus 22 años de carrera, habló sobre su recuperación y reflexionó sobre el valor de pedir ayuda para salir adelante.

Durante la charla con Pía Shaw, Ulises recordó el momento más difícil de su vida, cuando una serie y un llamado marcaron un antes y un después. 

Lejos de los excesos, el ícono del cuarteto se muestra renovado, disfrutando de una vida más tranquila, rodeado de afectos y con un nuevo enfoque en su carrera. 

Además, habló de su hija Alma, a quien definió como “la luz de mis ojos” y una de las razones más fuertes para mantenerse firme en este nuevo camino.

A 22 años de su debut, Ulises demuestra que siempre hay tiempo para empezar de nuevo y que la resiliencia también puede bailarse al ritmo del cuarteto.

