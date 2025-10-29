Ulises Bueno a corazón abierto: "Siempre me quisieron salvar"

Entrevista
A 22 años de carrera, Ulises Bueno repasó su historia, contó cómo una serie y un llamado marcaron su cambio de vida
29/10/2025 | 20:58
FOTO: Ulises Bueno íntimo
Ulises Bueno atraviesa un momento de madurez y plenitud. En una entrevista con La Nación, el cantante cordobés repasó sus 22 años de carrera, habló sobre su recuperación y reflexionó sobre el valor de pedir ayuda para salir adelante.
Durante la charla con Pía Shaw, Ulises recordó el momento más difícil de su vida, cuando una serie y un llamado marcaron un antes y un después.
Lejos de los excesos, el ícono del cuarteto se muestra renovado, disfrutando de una vida más tranquila, rodeado de afectos y con un nuevo enfoque en su carrera.
Además, habló de su hija Alma, a quien definió como “la luz de mis ojos” y una de las razones más fuertes para mantenerse firme en este nuevo camino.
A 22 años de su debut, Ulises demuestra que siempre hay tiempo para empezar de nuevo y que la resiliencia también puede bailarse al ritmo del cuarteto.
¿Qué está atravesando Ulises Bueno?
Un momento de madurez y plenitud.
¿Con quién tuvo la entrevista?
Con La Nación y Pía Shaw.
¿Qué recordó Ulises durante la charla?
El momento más difícil de su vida.
¿Cómo se siente actualmente Ulises Bueno?
Se muestra renovado y disfrutando de una vida más tranquila.
¿Quién es una de sus motivaciones más fuertes?
Su hija Alma, a quien define como “la luz de mis ojos”.