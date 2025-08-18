Tuta explicó por qué suspendieron su show y aclaró la fecha de aniversario

En diálogo exclusivo con “Entre Todos”, programa de La Popu conducido por Titi Ciabattoni, Tuta García explicó por qué la suspensión a su esperado regreso a los escenarios.

FOTO: Tuta García explicó por qué suspendieron su show y aclaró la fecha de aniversario

AUDIO: Tuta García explicó por qué suspendieron su show y aclaró la fecha de aniversario.

La banda liderada por Tuta García, el Gringo Settembrini y Wally Mercado compartió un comunicado en el que confirmó la postergación del show en Sala del Rey el pasado sábado 16 de agosto.

En diálogo exclusivo con “Entre Todos”, programa de La Popu conducido por Titi Ciabattoni, Tuta García explicó que la suspensión se debió a un cuadro gripal de Wally Mercado.

“Está con fiebre, dolor de garganta, dolor de cuerpo, no estaba en condiciones de ir a cantar”, señaló el músico.

Respecto a las entradas ya adquiridas, informó que quienes deseen devolverlas pueden hacerlo a través de los mismos medios de compra. De todas maneras, quienes decidan conservarlas podrán utilizarlas en la próxima fecha del grupo en Sala del Rey, reprogramada para el 6 de septiembre.

24 años de Sabroso

La noticia llega justo en medio de una fecha muy especial: este 18 de agosto, Sabroso celebra su aniversario número 24.

En diálogo con La Popu, Tuta García, aprovechó la oportunidad de aclarar una confusión respecto a la fecha aniversario de la banda, “El debut oficial fue el 18 de agosto del 2001, un día como hoy, en el club Sirio Libanes de Deán Funes.” Aunque el lanzamiento oficial en Córdoba capital se realizó el 19 de agosto de 2001 en la Sociedad Belgrano con invitados de lujo como Damas Gratis.

El grupo debutó en 2001, cuando tras una extensa trayectoria en La Barra, Marcelo Settembrini, Tuta García y Tito de Piano decidieron iniciar una nueva etapa musical. Para ello convocaron a Wally Mercado y Lisandro Márquez, dos cantantes de gran carisma que marcaron los primeros años de la banda.

Con el paso del tiempo, Sabroso atravesó cambios en su formación, pero siempre se mantuvo como una de las bandas más queridas y convocantes del cuarteto, con un estilo inconfundible que sigue vigente después de más de dos décadas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/