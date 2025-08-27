Track 1 vuelve a la Plaza de la Música con su disco más emblemático

Este sábado 30 de agosto, Marcos, Hugo y Landy se reencuentran con el público en un show inolvidable donde revivirán el álbum “Yo traigo tu canto”, el primer disco de la banda.

Este sábado 30 de agosto, Track 1 vuelve a presentarse en la Plaza de la Música, en un reencuentro muy esperado entre Marcos, Hugo y Landy con sus seguidores.

En la previa del show, los cuarteteros pasaron por el programa “Los Populares”, donde hicieron un acústico en vivo con público y compartieron algunos de los grandes éxitos de su carrera, especialmente del disco “Yo traigo tu canto”, que será el eje central de la noche en la Plaza.

El encuentro estuvo lleno de momentos divertidos y de nostalgia. Landy sorprendió cuando le robó el micrófono al Colorete y aprovechó para hablar con la gente presente, mientras que los músicos recordaron anécdotas del grupo.

El show del sábado promete emociones fuertes: las puertas abrirán a las 00:00 y el espectáculo comenzará a la 1:00 am. Marcos y Hugo ya adelantaron que el final tendrá sorpresas: "Puede ser una novedad".

Con un repertorio que marcó una época, Track 1 se prepara para regalar una noche única de cuarteto, recuerdos y fiesta en la Plaza de la Música.

Mirá el show completo acá

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/