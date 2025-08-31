BAILAZO
A pesar de la intensa lluvia que cayó sobre la ciudad, el público dijo presente y colmó la Plaza de la Música para revivir uno de los discos más icónicos del género.
31/08/2025 | 13:05
FOTO: Track 1 desató la locura en Córdoba: baile a puro cuarteto y nostalgia
Hugo Dante, Landy Vargas y Marcos Bainotti se unieron nuevamente para hacer vibrar a todos con Track 1, en una noche cargada de nostalgia, música y sorpresas.
La Popu acompañó la noche con una transmisión especial, llevando cada momento del show a quienes no pudieron asistir y compartiendo la energía única de la Plaza de la Música en vivo.
Las puertas se abrieron a la medianoche y el show comenzó a la 1:17, desatando la locura de los presentes.
El recital tuvo dos grandes selecciones: primero, los artistas aparecieron en escena con ropa blanca y sobretodo color salmón; luego, cambiaron a un look de cuero negro con remeras negras, aportando un toque más rockero.
Más tarde, sorprendieron con un tercer vestuario: calzas grises y remeras de Track 1 con los nombres de cada cantante en la espalda.
Con gran energía y complicidad sobre el escenario, bromas, choques de cinco y buena onda, el trío repasó los temas más recordados.
Como broche final, regalaron merchandising al público y César Grande anunció que habrá otro baile, aunque no reveló ni la fecha ni el lugar.
Una noche que quedará en la memoria de todos.
