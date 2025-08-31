Track 1 desató la locura en Córdoba: baile a puro cuarteto y nostalgia

A pesar de la intensa lluvia que cayó sobre la ciudad, el público dijo presente y colmó la Plaza de la Música para revivir uno de los discos más icónicos del género.

FOTO: Track 1 desató la locura en Córdoba: baile a puro cuarteto y nostalgia

Hugo Dante, Landy Vargas y Marcos Bainotti se unieron nuevamente para hacer vibrar a todos con Track 1, en una noche cargada de nostalgia, música y sorpresas.

La Popu acompañó la noche con una transmisión especial, llevando cada momento del show a quienes no pudieron asistir y compartiendo la energía única de la Plaza de la Música en vivo.

Las puertas se abrieron a la medianoche y el show comenzó a la 1:17, desatando la locura de los presentes.

El recital tuvo dos grandes selecciones: primero, los artistas aparecieron en escena con ropa blanca y sobretodo color salmón; luego, cambiaron a un look de cuero negro con remeras negras, aportando un toque más rockero.

Más tarde, sorprendieron con un tercer vestuario: calzas grises y remeras de Track 1 con los nombres de cada cantante en la espalda.

Con gran energía y complicidad sobre el escenario, bromas, choques de cinco y buena onda, el trío repasó los temas más recordados.

Como broche final, regalaron merchandising al público y César Grande anunció que habrá otro baile, aunque no reveló ni la fecha ni el lugar.

Una noche que quedará en la memoria de todos.

