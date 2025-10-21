Tokio bailó cuarteto: La Konga escribió un capítulo histórico para el género

La banda cordobesa cruzó fronteras y llevó su música a Japón, marcando un antes y un después con su gira internacional “El amor es ciego”.

Este martes, La Konga hizo vibrar Tokio y escribió un capítulo histórico para el cuarteto. Presentarse en el Radical Music Network no fue solo un show más: fue la prueba de que la música popular de Córdoba puede atravesar océanos, derribar barreras culturales y emocionar a públicos de todo el mundo.

La gira internacional “El amor es ciego” llevó a la banda a ciudades emblemáticas como Milán, Roma, Palma de Mallorca, Andorra, Barcelona, Valencia, Málaga, Lisboa, Madrid, Gran Canaria y finalmente Tokio.

Cada escenario fue un desafío, un sueño cumplido y una demostración del poder del cuarteto: un género nacido en fiestas barriales que hoy se escucha y se celebra en los rincones más inesperados del planeta.

Para La Konga, y para todo el cuarteto, llegar a Japón no es solo un logro artístico: es un símbolo de que la música argentina puede trascender fronteras, unir culturas y emocionar más allá de los idiomas. La Popu y Cadena 3 acompañaron a la banda en este recorrido histórico, registrando cada momento de esta gira que quedará para siempre en la memoria del género.

El cuarteto nunca sonó tan grande. La Konga demostró que la pasión, el ritmo y la alegría de Córdoba tienen un lugar en el corazón del mundo, y que este viaje es apenas el comienzo de un camino que seguirá llevando al cuarteto más lejos que nunca.

