Todo lo que tenés que saber para la Creepy Halloween de Jiménez

El viernes 27 de octubre será la gran cita en el Estadio Kempes para vivir la fiesta de Halloween más grande del mundo con "La Mona" Jiménez con su último show del año en Córdoba y acá te presentamos todos los detalles para vivir una noche increible bajo la luna llena.

TODO LO QUE TENÉS QUE SABER DE CREEPY HALLOWEEN 27.10

- La apertura de puertas será a partir de las 21 hs.

- El show de Damián Córdoba será de 23 a 00 y 30 hs.

- El gran show de cierre y último show del año en Córdoba de Jiménez será a partir de la 1.15 am hasta las 3. 30 hs.

- Los intervalos serán musicalizados por Cabrito DJ.

- A partir de las 3.30 am hasta las 4 am se disfrutará del After con música, baile y foodtrucks.

- No olviden de retirar su entrada física en Disquerias Edén y si todavía no tenés la tuya quedan pocos días. También está disponible la boletería en el Museo Bar, Av rafael Nuñez 4791 todos los días de 10 am a 00 hs, hay promociones con tarjetas de crédito y modalidades de pago.

- Los del interior podrán canjear su entrada física el día del evento en las boleterías del Estadio Kempes.



