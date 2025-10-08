“Tiraron la casa por la ventana”: Nico Sattler sobre la grilla de Jesús María

El cantante de Q’Lokura pasó por el Estudio Federal Sancor Seguro de Cadena 3 durante la presentación de la grilla del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2026. La banda será protagonista de la segunda noche, el 9 de enero. En diálogo con Rodolfo Barili en Ahora País, Nico habló de su emoción por volver al festival, de las colaboraciones con otros artistas y hasta lanzó una invitación especial al conductor.

AUDIO: “Tiraron la casa por la ventana”: Nico Sattler sobre la grilla de Jesús María 2026

FOTO: “Tiraron la casa por la ventana”: Nico Sattler sobre la grilla de Jesús María 2026

Nico Sattler, una de las voces de Q’Lokura, se sumó a la presentación oficial de la grilla del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2026.

La banda de cuarteto se presentará el jueves 9 de enero, en la segunda noche del histórico festival, que este año celebra sus 60 ediciones.

En diálogo con Rodolfo Barili en Ahora País, Nico Sattler expresó su felicidad por volver a uno de los escenarios más importantes del país: “Feliz de ser parte de este gran festival, de verlo cuando éramos pequeños a compartir la grilla con tremendos artistas es algo de lo que siempre soñamos”, dijo emocionado.

El cantante también destacó el nivel de la programación: “Creo que tiraron la casa por la ventana en estos 60 años, es una grilla de la san siete… por no decir otra cosa”, bromeó entre risas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, resaltó lo que más disfruta de participar en eventos de esta magnitud: “Lo mejor de los festivales es cruzarse con los colegas, de ahí salen colaboraciones. Creo que somos los pioneros en mezclar el género, en hacer feats con otros artistas. Hace poco grabamos con Luciano Pereyra, y todo surge de lugares así, de festivales o de asados”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Antes de despedirse, Nico Sattler le lanzó una invitación directa a Barili: “Tenés que venir al festival, porque la verdad es una mezcla de géneros cada noche y se disfruta ver a la gente disfrutar”.

El espíritu del cuarteto y la fiesta popular ya se empieza a sentir: Jesús María 2026 promete ser una edición inolvidable.