The Monkey festeja el cumpleaños de José Sarmiento con un baile solidario

Este domingo 19, en la víspera de feriado, The Monkey regresa a Sociedad Belgrano con un baile bien cuartetero como nos tienen acostumbrados.

FOTO: José Sarmiento deja "The Monkey" para comenzar su carrera solista

The Monkey festeja este domingo el cumpleaños de José Sarmiento en la Sociedad Belgrano con baile con un toque especial.

Como regalo de cumple José decidió dar una mano a aquellos que más lo necesitan, es por eso que The Monkey hará un baile solidario, tu entrada será a cambio de un alimento no perecedero, juguetes o ropa en buen estado, valido hasta las 2 am. Todo lo juntado será donado al Movimiento Solidario Jimeneros.

Además, para que todo sea una verdadera fiesta a pura alegría, quienes asistan disfrazados hasta las 2 am, ingresaran gratis. Y como en todo cumpleaños hay que brindar junto al cumpleañero, habrá recepción con pritiao así brindamos por un nuevo año de vida de José.

Los esperamos a todos a festejar con todo el cuarteto de The Monkey.



/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/