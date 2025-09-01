LA POPU
El amor y la música se encontraron nuevamente en el cumpleaños del Loco. Una pareja, que había perdido a sus parejas anteriores, regresó al baile para disfrutar y recordar juntos: “Ellos viven en nuestros corazones”.
01/09/2025 | 14:42
FOTO: Son fanáticos del Loco, los dos enviudaron y hoy volvieron al baile juntos.
En el marco del festejo de cumpleaños del Loco Amato en Quality, una pareja de seguidores nos conmovió con una historia llena de amor, pérdida y segundas oportunidades.
Durante una entrevista espontánea, la señora nos contó: “Hacía 6 y 8 años que no veníamos al baile… por cosas tristes de la vida. Perdí a mi marido y él perdió a su señora hace 4 años y medio. Nos juntamos y volvimos al baile”.
El hombre, con la voz cargada de emoción, agregó: “Yo lo seguía a todos lados a Amato con mi mujer que falleció, y hoy volví. El Loco me pone la piel de gallina, es lo más grande que tiene Córdoba”.
Hoy, disfrutan esta nueva relación con la música y la alegría de los bailes, pero llevando siempre el recuerdo de quienes los acompañaron en otro tiempo.
“Ellos viven en nuestros corazones”, cerró la señora, emocionando a todos.
