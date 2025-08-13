Simón Aguirre y Tambo Tambo le ponen ritmo cuartetero a “La Cumbita”

Con una fusión única de cumbia y cuarteto, los músicos renovaron este clásico para hacerlo sonar con más fuerza nunca. Disponible en todas las plataformas digitales.

FOTO: Simón Aguirre y Tambo Tambo le ponen ritmo cuartetero a “La Cumbita”

El cuarteto y la cumbia se vuelven a dar la mano. Simón Aguirre y Diego Mujica, vocalista de Tambo Tambo, sorprendieron con una reversión de uno de los grandes hits del repertorio popular: “La Cumbita”, al que le sumaron un inconfundible toque cuartetero.

Con arreglos renovados y una energía que invita a bailar sin pausa, la propuesta fusiona lo mejor de ambos géneros populares, logrando el espíritu fiestero de siempre.

Ya está disponible en todas las plataformas digitales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/