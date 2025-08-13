ESTRENO
Con una fusión única de cumbia y cuarteto, los músicos renovaron este clásico para hacerlo sonar con más fuerza nunca. Disponible en todas las plataformas digitales.
13/08/2025 | 10:16
FOTO: Simón Aguirre y Tambo Tambo le ponen ritmo cuartetero a “La Cumbita”
El cuarteto y la cumbia se vuelven a dar la mano. Simón Aguirre y Diego Mujica, vocalista de Tambo Tambo, sorprendieron con una reversión de uno de los grandes hits del repertorio popular: “La Cumbita”, al que le sumaron un inconfundible toque cuartetero.
Con arreglos renovados y una energía que invita a bailar sin pausa, la propuesta fusiona lo mejor de ambos géneros populares, logrando el espíritu fiestero de siempre.
Ya está disponible en todas las plataformas digitales.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
¿Qué canción fue reinterpretada? “La Cumbita” fue reinterpretada por Simón Aguirre y Diego Mujica.
¿Quiénes son los artistas involucrados? Los artistas son Simón Aguirre y Diego Mujica, vocalista de Tambo Tambo.
¿Cuándo se lanzó la nueva versión? La nueva versión ya está disponible en todas las plataformas digitales.
¿Dónde se puede escuchar la canción? La canción se puede escuchar en todas las plataformas digitales.
¿Cómo se describe la fusión musical? Se describe como una fusión que combina lo mejor del cuarteto y la cumbia, logrando el espíritu fiestero de siempre.
Te puede interesar