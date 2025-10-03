Simón Aguirre y Luz Paisio estrenan juntos “Me extrañas”

Los cantantes de la productora Almenara unieron sus voces para darle vida a “Me extrañas”, ya lo podés escuchar en todas las plataformas digitales.

Los jóvenes talentos de la productora Almenara, Simón Aguirre y Luz Paisio, sorprendieron con el estreno de su nueva colaboración: “Me extrañas”, que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

La dupla, que viene ganando cada vez más espacio dentro de la escena, mostró la potencia de sus voces y la identidad artística que los caracteriza.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

El estreno marca un paso importante para ambos artistas dentro de la productora, reafirmando la propuesta de Almenara de apostar a la renovación del género con nuevas voces y estilos.

“Me extrañas” ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales.