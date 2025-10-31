Simón Aguirre sorprende con un nuevo estreno

En las últimas horas, Simón Aguirre sorprendió a sus seguidores con un nuevo videoclip, donde interpreta “Todo ke ver” y “Soleao”, un enganchado fiel a su estilo.

El estreno se realizó en su canal oficial de YouTube y ya puede disfrutarse también en todas las plataformas digitales.

El cantante de Almenara Network, se prepara para sus próximos shows, recorriendo diferentes puntos del país como Villa María y Chubut.

