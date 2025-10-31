Simón Aguirre sorprende con un nuevo estreno

Estreno
El cantante presentó nuevos temas con videoclip oficial
31/10/2025 | 17:05
FOTO: Simón Aguirre estrena nuevo videoclip
En las últimas horas, Simón Aguirre sorprendió a sus seguidores con un nuevo videoclip, donde interpreta “Todo ke ver” y “Soleao”, un enganchado fiel a su estilo.
El estreno se realizó en su canal oficial de YouTube y ya puede disfrutarse también en todas las plataformas digitales.
El cantante de Almenara Network, se prepara para sus próximos shows, recorriendo diferentes puntos del país como Villa María y Chubut.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
¿Quién sorprendió a sus seguidores con un nuevo videoclip?
Simón Aguirre sorprendió a sus seguidores con un nuevo videoclip.
¿Qué canciones interpreta en el videoclip?
Interpreta “Todo ke ver” y “Soleao”.
¿Dónde se estrenó el videoclip?
El estreno se realizó en su canal oficial de YouTube.
¿Qué está preparando Simón Aguirre?
Se prepara para sus próximos shows en diferentes puntos del país.
¿Cuáles son algunos de los lugares donde se presentará?
Se presentará en Villa María y Chubut.