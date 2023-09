Se viene "La Noche más Trulalera" con la nueva y la vieja guardia

“Compartir escenario con estos dos mostruos con todo lo que fueron para Trula y el cuarteto fueron mis primeros compañeros, yo comencé a tocar en Trula a los 14 años y tengo muchos recuerdos de eso. Ahí lo conoci a Tunin tocando la timbaleta,justo la timbaleta y ahí me empezó a gustar a mi y bueno él sabia seguro que su futuro iba a ser cantar. Yo era el molesto, el que tocaba en las pausas. Muchos recuerdos de viajes, anduvimos mucho, muchas historias que algunas no se pueden contar" recordó Maurcio Canovas actual líder de la banda.

“Yo me crie con ellos y tengo esa escuela de artistas, intente siempre parecerme a ellos y enseñarles a mis hijos también, como la disciplina la responsabilidad, otra calidad de artistas, las mañas de mi papá.”

“Si totalmente es vedad Manolo era muy recto, muy claro en los conceptos cuando pedía, no hablaba mucho y la visión que tenia. Por ahí yo traía temas y te decía esta bueno el tema es para Cristian, y te quedabas ahí con la bronca que no era para vos, pero bueno él sabía y trabajaba en equipo. Habia detalles que no se pasaban por alto, como la ropa limpia, zapatos limpios, la prolijidad, podias tener el pelo largo se usaba además pero cuidado, expresó Ceberio con mucho respeto.

El baile arranca a la 1 hasta las 5 am, desde las 21 hs se habilitan boleterías y a las 00 hs se abren las puertas de Club Las Palmas.

“Es lindo compartir en lo personal me genera una emoción muy grande siempre voy a querer que a Trulala le vaya bien. Como será la magia que dejó Manolo que podemos seguir trabajando todos”, lo decimos siempre con Ale, expresó con mucho cariño Claudio.

“Si bien hoy llevamos nosotros la bandera de Trulala, pero a donde ellos la llevaron fue una locura. Nosotros seguimos cantando temas de ellos hoy en el baile" contó Pablo una de las voces líderes de la nueva generación.

“Muy contento de compartir escenario con estos cracks los escuchábamos cuando éramos chicos marcaron una era" fueron las palabras de Pana , otra de las voces que lideran la nueva formación.

“No quiero adelantar mucho pero va a ser una tremenda noche va haber sorpresas, van a estar los recuerdos, los clásicos de Trula y lo nuevo también. Solo recomiendo que vengan temprano” expresó Mauricio.

Podés conseguir tu anticipada en Disquerias Edén, Kuarteto entradas y Boleterías del Club.