Se olvidó que estaba casada y se enamoró

Una historia anónima volvío a sorprender a los oyentes de La Popu.

En el ¿Qué hago Titi? de este miércoles, la oyente contó que conoció a un chico que le dio vuelta la cabeza. La oyente dijo que su matrimonio se había vuelto rutinario y que se olvidó que estaba casada y se enamoró.

Confesó que en cada rincón que estaban era puro “chiqui chiqui”. Por cosas de la vida se separaron y siguen siendo novios pero sólo con la mirada.

