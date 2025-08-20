¿Qué hago Titi?
Una historia anónima volvío a sorprender a los oyentes de La Popu.
20/08/2025 | 18:14
FOTO: ¿Qué hago Titi?
En el ¿Qué hago Titi? de este miércoles, la oyente contó que conoció a un chico que le dio vuelta la cabeza. La oyente dijo que su matrimonio se había vuelto rutinario y que se olvidó que estaba casada y se enamoró.
Confesó que en cada rincón que estaban era puro “chiqui chiqui”. Por cosas de la vida se separaron y siguen siendo novios pero sólo con la mirada.
Escuchá la historia completa en nuestro canal de YouTube Cadena 3 Argentina.
