Se coló en la traffic de Los Herrera y terminó dando un show

La noche tucumana dejó una anécdota inesperada: un seguidor se subió sin permiso a la traffic y terminó regalando un momento único, cantando frente a la banda.

FOTO: Se coló en la traffic de Los Herrera y terminó dando un show.

Lo que pasó después del show en Tucumán fue totalmente inesperado y, sobre todo, divertido.

Cuando la banda se subió a la traffic para emprender el regreso, notaron que había alguien de más entre ellos. Se trataba de un fan que, sin que nadie lo advirtiera, había logrado colarse en el vehículo.

Lejos de enojarse, Los Herrera tomaron la situación con humor. El joven no solo sorprendió por su osadía, sino también por su talento: entonó una canción con una gran interpretación, arrancando sonrisas y aplausos.

En su cuenta de Instagram, la banda compartió el momento y escribió:

“Amigo, no sé quién seas, pero nos has hecho reír mucho. Y de paso pidió un temita antes de bajarse, ¡un tipazo!”.

Un episodio inesperado que dejó una anécdota para el recuerdo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/