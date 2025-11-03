Reviví un momento eterno: el homenaje al Diez en Los Populares

En Los Populares de sábado se vivió un homenaje que tocó el corazón de todos: historias únicas, recuerdos inolvidables y la emoción intacta por el cumpleaños del eterno 10. Periodistas, futbolistas y protagonistas del fútbol argentino compartieron anécdotas que muestran al Maradona más auténtico, ese que jamás dejará de ser pueblo.

El cumpleaños de Diego Armando Maradona volvió a reunir anécdotas, voces y recuerdos que lo mantienen más vivo que nunca en el corazón de los argentinos. Un especial cargado de amor, de fútbol y de historias que solo pueden existir alrededor de un ídolo incomparable.

Periodistas, futbolistas, árbitros y artistas que compartieron vida, canchas y emociones con el Diez revivieron sus mejores anécdotas, esas que muestran al Maradona más humano, más cercano, más nuestro:

Voces que lo conocieron de verdad:

Julián Bricco, una de las voces más reconocidas del fútbol argentino

“El día que presenta Fútbol de Primera, año ’95… después del beso de Caniggia. Para la época fue algo disruptivo. Era un monstruo por donde se lo vea.”

Cocayo Dertycia, exfutbolista argentino

“En Colombia me llama a la habitación. Cuando te llamaba Diego, pasaba algo. Me dice: ‘Elegí’, y eran todas zapatillas y botines. Me llevé como ocho pares y ropa Puma. Así era él.”

Walter Nelson, periodista y relator

“Él estaba empezando en Argentinos Juniors y yo lo iba a buscar a la casa para hacerle notas. Con el Diego tengo muchas: somos contemporáneos.”

Luis Oliveto, árbitro

“Lo conocí en un partido donde me puteaba… Después nos cruzamos en el aeropuerto y ni bola. Pero la vida nos reencontró, y terminé dirigiendo su último partido.”

José Luis Villarreal, exfutbolista y entrenador

“Entra al vestuario como si nada, quince días después de levantar la Copa del Mundo. Para mí fue como ver a Jesús. Diego era muy de pueblo. Todos moríamos por ser Maradona.”

Hernán Casciari, escritor

Recordó cómo un texto suyo sobre el Diez se volvió global sin que él lo supiera:

“Vivía en Barcelona. Escribí un blog fingiendo ser una ama de casa: ‘Carta de una ama de casa a Maradona’. Al día siguiente FIFA lo traduce a nueve idiomas y se viraliza. Una locura.”

El audio se cierra con una escena que emociona: la madre de Casciari leyendo ese texto, como un abrazo final que conecta a Diego con todas las familias que lo lloran y lo celebran.

Un homenaje que sigue vivo: Porque Maradona fue magia, fue barrio, fue injusticia y gloria.

Fue el sueño de un país completo. Y mientras se siga hablando de él, Diego no se va.

Si te lo perdiste o querés volver a emocionarte, podés escuchar el especial completo en el canal de YouTube de Cadena 3.

