Reliquia cuartetera: el librito que venía con el cassette de Track 1

Una fan de Malagueño sorprendió al mostrar en vivo un librito histórico que venía junto al cassette de Track 1

Los shows de Track 1 siempre dejan momentos únicos: una fan de Malagueño, trajo al acústico una verdadera reliquia que emocionó a todos.

Se trata un mítico librito “Track 1: la historia”, que venía incluido en el cassette de la banda y que contenía fotos inéditas, letras de canciones y detalles de los comienzos de Marcos, Hugo y Landy.

El recuerdo no pasó desapercibido: el Colorete mostró el librito en vivo y hasta hizo que los integrantes de la banda le firmaran el libro frente a todos.

Un momento que demostró que, más allá de los años, la historia de la banda sigue viva en el corazón de sus fans.

