Reliquia cuartetera: el librito que venía con el cassette de Track 1

Los Populares
Una fan de Malagueño sorprendió al mostrar en vivo un librito histórico que venía junto al cassette de Track 1
27/08/2025 | 17:42
FOTO: Una reliquia de Track 1
Los shows de Track 1 siempre dejan momentos únicos: una fan de Malagueño, trajo al acústico una verdadera reliquia que emocionó a todos.
Se trata un mítico librito “Track 1: la historia”, que venía incluido en el cassette de la banda y que contenía fotos inéditas, letras de canciones y detalles de los comienzos de Marcos, Hugo y Landy.
El recuerdo no pasó desapercibido: el Colorete mostró el librito en vivo y hasta hizo que los integrantes de la banda le firmaran el libro frente a todos.
Un momento que demostró que, más allá de los años, la historia de la banda sigue viva en el corazón de sus fans.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/
Te puede interesar