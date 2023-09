Ramiro Bueno hizo un tributo especial inspirado en su papá "El Potro"

Ramiro Bueno le puso música a la noche del quinto episodio de "Gloria y Honor", una noche de boxeo de primer nivel con seis combatientes de alto nivel. Ramiro le puso música y emoción con toda su conexíón especial que tiene con el Luna Park.

Rxxper Ram aka Deku, su nombre artístico, preparó un tributo especial inspirado en la canción que su papá le dedicó una vez a Diego Maradona y que muchos boxeadores la eligen y utilizan para ingresar al ring. "La mano de Dios" versión rap.

En una extensa publicación en redes sociales Ramiro como honra a su padre: "Los valores humanos son los que represento y predico en mi Hip Hop, una cultura que es hermandad, compañerismo y sobre todas las cosas: ser real. Real a lo que uno siente. Real a lo que uno vive. Real a la gente que me rodea… ese es el legado del Potro. Podemos sentarnos a hablar de si les gusta el estilo de música que hago, pero dignificar a tus padres siendo una buena persona es algo que no tiene precio y es el legado REAL que debo representar. Heredero del corazón. Heredero de los valores. Heredero humano de Rodrigo. Rodrigo fue persona antes de ser artista y si hay algo de lo que estoy seguro, es que el sacrificio y el amor que yo le pongo a mi profesión es el mismo, y eso es lo que me lleva a cada escenario. Constancia, dedicación y esfuerzo. No necesité del cuarteto para honrarlo como padre, porque es MI PADRE y a la familia no se la honra midiendo el éxito, se la honra con ACCIONES y ACTITUDES. Voy a morir siempre en la mía y haciendo lo que mas me hace feliz que es RAPEAR. Los que admiraban a mi viejo solamente por su música no lo van a entender. Los que admiraban su humanidad si y me pone feliz saberlo" expresó Rami en sus redes.





