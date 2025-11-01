¿Qué hizo Cristian Castro que hizo divertir a La Mona?

El cantante mexicano se subió al escenario con el Mandamás y protagonizó uno de los momentos más épicos de la fiesta

FOTO: La Mona Jiménez junto a Cristian Castro en la Creepy Halloween

Cristian Castro fue una de las grandes sorpresas del fin de semana en la Creepy Halloween del Kempes. Después de brindar su propio show, el artista mexicano se sumó al de La Mona Jiménez y regaló un momento que quedó para la historia del cuarteto.

El cantante no solo cantó “Beso a beso” junto al Mandamás, sino que también se animó a bailar cuarteto, moverse de un lado a otro del escenario y hasta pegar algunos saltitos que hicieron reír a todos, incluida la Mona, que lo miraba entre divertido y sorprendido tratando de entender qué hacía.

El mexicano, completamente desatado, hasta tiró algunas frases bien cordobesas como “¡culeado!” y se ganó las risas del público.

Sin dudas, fue el crossover más épico y divertido de la noche.

