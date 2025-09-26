¡Qué encuentro! Sabroso y Valentina Márquez juntos en Tucumán

En La Cocha, Tucumán, se vivió una noche especial cuando Wally Mercado, cantante de Sabroso, compartió escenario con Valentina Márquez, hija de Lisandro Márquez, ex voz de Sabroso. Juntos interpretaron el clásico “Si esta casa hablara” y desataron la ovación del público.

El cuarteto volvió a unir generaciones. Tanto Sabraso como Valentina Márquez se presentaron en La Cocha, Tucumán, donde el cruce inesperado se transformó en uno de los momentos más comentados de la noche.

La elección del tema no fue casual: “Si esta casa hablara” es un himno que marcó a miles de fanáticos de Sabroso y escucharla en las voces de Wally y Valentina trajo recuerdos, nostalgia y mucha alegría a los presentes.

El público acompañó con coros y aplausos, dejando en claro que el legado de Sabroso sigue más vivo que nunca.