Q’Lokura por dentro: el ritual del Chino antes de salir al escenario

En el Baile del Terror en la Plaza de la Música, nos metimos al camarín y descubrimos cómo el Chino Herrera afina el motor antes de romperla: té caliente, ejercicios vocales y una rutina clave para cuidar la voz en cada show.

FOTO: Q’Lokura por dentro: cómo se prepara el Chino antes de salir al escenario

La noche del Baile del Terror prometía sustos, disfraces y cuarteto bien arriba. Pero antes de que Q’Lokura explote en la Plaza de la Música, fuimos testigos de la intimidad del ritual previo de sus protagonistas.

En el camarín, el Chino nos recibió con un té entre las manos y total concentración en sus ejercicios de respiración y voz. Con buena onda, nos mostró el Lax Vox, un aparatito que se usa fundamentalmente para la rehabilitación de la voz, pero también se puede usar para elongar las cuerdas vocales y llegar perfecto.

Contó que la rutina forma parte del plan que le envía su fonoaudióloga: “Mi fonoaudióloga me manda un audio de un piano y yo por encima voy elongando las cuerdas”.

La experiencia y los años en la ruta le enseñaron lo fundamental que es cuidarse: “Uno ya se conoce, y si no hace esto… la pasa mal”.

Además, reveló que este entrenamiento vocal dura unos 30 minutos, algo que ya es parte esencial de cada show “La verdad que esto nos hace bien y así nos cuidamos”.

Mientras tanto, el Nico también ajustaba los últimos detalles para salir a escena: vestuario listo y toda la energía para encender una noche que terminó siendo terroríficamente perfecta.

