Q' Lokura y Max Carra juntos en “Quién te quiere como yo”

Estreno
El Chino Herrera se une al cantante, Max Carra para darle una nueva vida en versión cuarteto al tema que Carra popularizó en la cumbia.
16/09/2025 | 20:24
FOTO: Q´Lokura y Max Carra estrenaron tema
Q’ Lokura sigue sumando hits a su repertorio. Esta vez, la banda lanzó el videoclip de “Quién te quiere como yo”, con la voz del Chino Herrera acompañado por Max Carra.
La canción, escrita e interpretada originalmente por el venezolano Carlos Baute, fue versionada en cumbia por Carra y ahora llega con toda la fuerza del cuarteto gracias a la impronta de Q’ Lokura.
El videoclip ya está disponible en el canal de YouTube de la banda y muestra la química perfecta entre Herrera y Max en esta nueva versión. Una propuesta fresca que cruza géneros.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
Te puede interesar