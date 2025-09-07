Q’ Lokura revolucionó Córdoba con el “Baile del Futuro” y el #QLKBUS

La banda cuartetera sorprendió con una previa inédita arriba de un colectivo descapotado por Nueva Córdoba y luego hizo vibrar la Plaza de la Música con un show cargado de hits, pantallas, luces y cotillón.

Q’ Lokura volvió a marcar tendencia en el mundo del cuarteto con una propuesta que desbordó de innovación y fiesta .

Antes de su esperado show en la Plaza de la Música, la banda presentó el #QLKBUS: un colectivo descapotado que salió desde la Plaza Vélez Sarsfield y recorrió las calles de Nueva Córdoba hasta llegar al baile.

La previa fue toda una fiesta: bebida, comida, DJ en vivo, cotillón y un marco repleto de fans e influencers que no quisieron perderse esta experiencia única. Desde el piso superior, Nico y Facu cantaron algunos de los grandes hits de la banda como: "Mil preguntas", "Cuidado que te supero", "Él no va a venir" y "Si no es muy tarde", que hicieron del recorrido una verdadera fiesta cuartetera.

Ya en la Plaza de la Música, llegó el esperado “Baile del Futuro”, con una puesta en escena a la altura del show: pantallas LED que recibían al público con imágenes de los cantantes, luces láser, juegos de luces, bebida de bienvenida y, a mitad del baile, una explosión de cotillón.

Con esta nueva propuesta, Q’ Lokura reafirma por qué es una de las bandas más populares y queridas de los últimos años.

