Q' Lokura presentó su "sessions #4"

En la voz de Nico Sattler lanzaron una nueva sessions que promete ser furor 

12/08/2025 | 17:53

Q' Lokura tomó la posta y en la voz de Nico Sattler, estrenaron su cuarteto sessions #4 . 

"Tu misterioso alguien", "Lo dejaría todo" y "Y tú te vas" se titulan las canciones que forman parte de esta sessions y ya se encuentra disponible en el canal de youtube de la banda 

El cuarteto sessions #3 se convirtío en uno de los exitos del verano 2024 y tiene 81.915.478 visualizaciones en youtube. 

