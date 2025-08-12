Q' Lokura presentó su "sessions #4"

Estreno
En la voz de Nico Sattler lanzaron una nueva sessions que promete ser furor
12/08/2025 | 17:53
FOTO: Q'Lokura estrenó su sessions #4
Q' Lokura tomó la posta y en la voz de Nico Sattler, estrenaron su cuarteto sessions #4 .
"Tu misterioso alguien", "Lo dejaría todo" y "Y tú te vas" se titulan las canciones que forman parte de esta sessions y ya se encuentra disponible en el canal de youtube de la banda
El cuarteto sessions #3 se convirtío en uno de los exitos del verano 2024 y tiene 81.915.478 visualizaciones en youtube.
