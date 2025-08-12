Q' Lokura presentó su "sessions #4"

En la voz de Nico Sattler lanzaron una nueva sessions que promete ser furor

Q' Lokura tomó la posta y en la voz de Nico Sattler, estrenaron su cuarteto sessions #4 .

"Tu misterioso alguien", "Lo dejaría todo" y "Y tú te vas" se titulan las canciones que forman parte de esta sessions y ya se encuentra disponible en el canal de youtube de la banda

El cuarteto sessions #3 se convirtío en uno de los exitos del verano 2024 y tiene 81.915.478 visualizaciones en youtube.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/