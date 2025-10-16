Q' Lokura grabó “No lo ves” y armaron una fiesta en el Parque Sarmiento

La banda grabó su nuevo tema con público presente desde las escalinatas del Parque Sarmiento. Además, sonaron varios clásicos que hicieron bailar a todos.

Q’ Lokura volvió a sorprender a sus fans con una propuesta distinta. Este jueves por la tarde, la banda grabó en vivo “No lo ves”, la nueva canción en dupla entre El Chino Herrera y Nico Sattler, desde las emblemáticas escalinatas del Parque Sarmiento.

La idea de este tema nació de una charla entre los dos cantantes.

“Surgió de una charla entre nosotros, donde Nico me planteó hacerlo con gente, en un lugar típico de Córdoba”, contó El Chino Herrera.

Por su parte, Nico agregó:

“Hacía mucho que teníamos ganas de compartir con la gente y que sea algo diferente. Estas locuras nos destacan de alguna forma”.

Además del estreno de “No lo ves”, el público disfrutó de cuatro temas más de su repertorio, en una tarde llena de música, baile y la energía que solo Q’ Lokura sabe generar.

