Q’ Lokura grabará su nueva canción en vivo con fanáticos presentes

Cuarteto al aire libre
Nico y El Chino preparan un tema nuevo que grabarán en vivo con público presente desde las escalinatas del Parque Sarmiento.
15/10/2025 | 20:33
FOTO: Se viene un nuevo tema entre el Nico Sattler y Chino Herrera
Mañana, jueves 19 de octubre a las 19 hs, Q’ Lokura promete una tarde a puro cuarteto en el Parque Sarmiento.
La banda grabará su nueva canción en vivo y la presencia del público será parte fundamental de esta experiencia.
Los fanáticos que se acerquen podrán ser testigos de cómo se gestan los primeros acordes del tema que harán juntos el Chino y Nico.
Como siempre, la banda, busca llevar su cuarteto a todos los rincones y esta grabación promete ser otro momento histórico para sus seguidores.
¿Qué evento se llevará a cabo?
Una grabación en vivo de la nueva canción de Q’ Lokura.
¿Quiénes estarán presentes en la grabación?
Los integrantes de Q’ Lokura, Chino y Nico, junto con el público.
¿Cuándo será el evento?
El jueves 19 de octubre a las 19 hs.
¿Dónde tendrá lugar la grabación?
En las escalinatas del Parque Sarmiento.
¿Por qué es importante este evento para la banda?
Es una oportunidad para que los fanáticos sean parte de un momento histórico en la carrera de Q’ Lokura.