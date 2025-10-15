Q’ Lokura grabará su nueva canción en vivo con fanáticos presentes

Nico y El Chino preparan un tema nuevo que grabarán en vivo con público presente desde las escalinatas del Parque Sarmiento.

FOTO: Se viene un nuevo tema entre el Nico Sattler y Chino Herrera

Mañana, jueves 19 de octubre a las 19 hs, Q’ Lokura promete una tarde a puro cuarteto en el Parque Sarmiento.

La banda grabará su nueva canción en vivo y la presencia del público será parte fundamental de esta experiencia.

Los fanáticos que se acerquen podrán ser testigos de cómo se gestan los primeros acordes del tema que harán juntos el Chino y Nico.

Como siempre, la banda, busca llevar su cuarteto a todos los rincones y esta grabación promete ser otro momento histórico para sus seguidores.

