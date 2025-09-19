Primera vez juntos: Kesito Pavón y el Wacho estrenaron dos temazos

ESTRENO
Grabados en el “clásico arruinador” de los lunes en La Morocha, los artistas presentaron estrenaron dos composiciones de Diego Olmos que hicieron vibrar al público cuartetero.
19/09/2025 | 09:41
FOTO: Primera vez juntos: Kesito Pavón y el Wacho
El cuarteto vivió un momento histórico en el “clásico arruinador” de los lunes en La Morocha, donde Kesito Pavón y el Wacho unieron sus voces por primera vez en el escenario.
Los artistas presentaron dos nuevas versiones en vivo de “Y me pongo loco” y “Me enamoré otra vez”, composiciones de Diego Olmos. Lo que vuelve aún más especial este lanzamiento es que, si bien Kesito ya había interpretado estos temas años, esta vez se da una colaboración inédita con el Wacho, dos referentes muy queridos de la música popular cordobesa.
Con un marco festivo y la energía característica de La Morocha, los estrenos se convirtieron en un verdadero regalo para el público que disfrutó en vivo de una fusión única de voces y estilos.
