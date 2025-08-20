Pichu con La Konga: el delirante video en la previa de la gira de Japón

Los chicos de La Konga se divierten mientras esperan su show en Tokio.

FOTO: Pichu y La Konga previo a la gira en Japón

Un divertido momento pasaron los chicos de La Konga, previo a su gira de Japón.

En sus redes sociales, promocionaron la gira con un delirante video con la participación del humorista"Pichu".

Recordamos que la banda, va a tocar en Tokio el 21 de Octubre y al regresar cierran el año en el Estadio Vélez el 13 de Noviembre.

¿Veremos a los japoneses tirando unos pasos cuarteteros?

