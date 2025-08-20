Pichu con La Konga: el delirante video en la previa de la gira de Japón

Gira internacional
Los chicos de La Konga se divierten mientras esperan su show en Tokio.
FOTO: Pichu y La Konga previo a la gira en Japón
Un divertido momento pasaron los chicos de La Konga, previo a su gira de Japón.
En sus redes sociales, promocionaron la gira con un delirante video con la participación del humorista"Pichu".
Recordamos que la banda, va a tocar en Tokio el 21 de Octubre y al regresar cierran el año en el Estadio Vélez el 13 de Noviembre.
¿Veremos a los japoneses tirando unos pasos cuarteteros?
