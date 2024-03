Paz Martínez y la curiosa historia detrás de “Que Ironía” del Potro Rodrigo

El cantante contó que compuso la canción basándose en distintas dualidades, utilizando juegos de palabras como lo hacen siempre los autores.

“Qué Ironía la bautizó Rodrigo, yo lo conocí a él cuando su papá Pichín Bueno me lo presentó el Ro tenía años, me dijo mira Beto él es mi hijo canta muy bien le tenés que escribir canciones” expresó Paz.

“Un día me lo cruzo en Mar del Plata, con muchísima gente era una locura, más de 100 mil personas había y escucho que comienza a cantar una canción e inmediatamente mi hijo me dice, esa canción no es tuya” detalló el autor.

“Yo lo grabe hace muchos años la canción se llamaba Con él, conmigo” ese juego de palabras que usamos los compositores, pero me faltaba el estribillo, un día venia manejando y se me vino a la cabeza el estribillo completo, Rodrigo la bautizó ‘Que Ironía’ y quedó mucho mejor" expresó Martínez con mucho orgullo.

“Cuando la escuche por Rodrigo en versión cuarteto me gusto mucho más, Rodrigo la hizo famosa, le dio popularidad y le dio el toque que necesitaba. Uno hace las letras pero las canciones después vuelan con alas propias" cerró Paz.

A vos ¿Qué versión te gusta más?

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/