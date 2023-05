Pato Lugones y Pancho Spitale, locutores referentes de nuestro género popular

Pato Lugones, "vengo realizando la tarea de locutor de orquestas desde hace ya 60 años, pasando por el Cuarteto Leo, la orquesta típica de Jorde Arduh, por el Cuarteto Imperio, Heraldo Bossio, no son muchas las orquetas por las que no estuve hasta que me tocó fundar la banda Chébere, y a partir de ahi siempre con la banda desde 1994 hasta la fecha".

Pancho Spitale, cuenta que hace 50 años que esta en este camino, "viaje en rastrogero con lonas hasta en avión junto a Gary, yo fui locutor de Gary, Pelusa, La Leo, Danielito, Negro Videla y el último que animé fue a Rodrigo en Palmira. Tuve el orgullo de ser el locutor de Gary desde 1990.

Pato Logones habla del rol del locutor "además de presentar y conocer la música el artista que vas a presentar es conocer a la gente que asiste a esos eventos, ese conocimiento es lo que lo lleva al locutor a poder conectar con ese público, saludando a la gente de los barrios, a los personajes del baile que siempre uno le ponemos títulos a manera jocosa, y eso al locutor lo acerca más al público cordobés tan carácterística".

Pancho habla del locutor "antes los cantantes no hablaban mucho, y nosotros siempre fuimos el puente entre el público y el artista".

Pato Lugones recuerda su primer locución, "la primera locución que yo hice fue en el año 1940 y pico, en alguna casa de familia donde se usaba antes hacer los famosos asaltos y yo anunciaba las orquetas que estaban y lo hice atrás de una puerta porque me daba verguenza. Y la más importante que yo recuerdo fue cuando fuimos con La Leo a Sábados Círculares de Mancera y presente cuarteto".

Pancho Spitale recuerda su primer locución, "la más importante que vivi fue en un videlazo, empezaron a tirar botellazos y me dice la mujer de Gary que haga algo, pero era a la policia no a Gary, era porque no los dejaban ver, e hice correr a la policia y la gente me gritaba Pancho, Pancho...."

Pato Lugones: "no se si habré aportado mucho, pero en ese entonces en la época dorada de Chébere comenzaron a copiar un poco mi forma, la manera de presentar, pero no puedo decir si aporte mucho o poco, no me gusta el autobombo".

