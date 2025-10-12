Pablo Tamagnini en la previa del show de Portugal

El cantante de La Konga habló con Dahy Terradas en la previa del show en LAV - Lisboa ao Vivo.

La Konga sigue haciendo historia en su gira internacional y esta noche llega a Lisboa, Portugal, para su octavo show en Europa, con transmisión en vivo de La Popu y Cadena 3 junto a Dahy Terradas.

En la previa, Pablo Tamagnini se mostró entusiasmado y compartió sus sensaciones: “Muy contento, es la segunda vez que venimos a esta sala y estamos muy ansiosos por el show”.

Durante la prueba de sonido en el LAV - Lisboa ao Vivo, el cantante interpretó “Tú vas a volar”, generando un momento íntimo que anticipa una noche a pura emoción cuartetera.

En diálogo con Dahy, Tamagnini contó cómo viven esta gira internacional: “Extrañamos Argentina y a nuestro público de siempre, pero la idea es expandir fronteras y descubrir nuevos públicos, y lo estamos logrando. En cada parada aprovechamos para hacer un poco de turismo y disfrutar del camino.”

De cara a lo que viene, adelantó que la banda ya se prepara para un nuevo desafío: Japón.

“Ir a Tokio es algo que nos ilusiona cada vez más. Estamos muy confiados en la banda y en el género. Disfrutamos cada show y sentimos mucho respeto del público en cada lugar.”

Con el cuarteto como bandera, La Konga sigue conquistando escenarios y corazones en cada rincón del mundo.

