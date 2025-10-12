Pablo Tamagnini en la previa del show de Portugal

La Konga en Lisboa
El cantante de La Konga habló con Dahy Terradas en la previa del show en LAV - Lisboa ao Vivo.
12/10/2025 | 17:31
FOTO: Pablo Tamagnini desde Portugal
La Konga sigue haciendo historia en su gira internacional y esta noche llega a Lisboa, Portugal, para su octavo show en Europa, con transmisión en vivo de La Popu y Cadena 3 junto a Dahy Terradas.
En la previa, Pablo Tamagnini se mostró entusiasmado y compartió sus sensaciones: “Muy contento, es la segunda vez que venimos a esta sala y estamos muy ansiosos por el show”.
Durante la prueba de sonido en el LAV - Lisboa ao Vivo, el cantante interpretó “Tú vas a volar”, generando un momento íntimo que anticipa una noche a pura emoción cuartetera.
En diálogo con Dahy, Tamagnini contó cómo viven esta gira internacional: “Extrañamos Argentina y a nuestro público de siempre, pero la idea es expandir fronteras y descubrir nuevos públicos, y lo estamos logrando. En cada parada aprovechamos para hacer un poco de turismo y disfrutar del camino.”
De cara a lo que viene, adelantó que la banda ya se prepara para un nuevo desafío: Japón.
“Ir a Tokio es algo que nos ilusiona cada vez más. Estamos muy confiados en la banda y en el género. Disfrutamos cada show y sentimos mucho respeto del público en cada lugar.”
Con el cuarteto como bandera, La Konga sigue conquistando escenarios y corazones en cada rincón del mundo.
/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/
¿Qué evento está realizando La Konga?
La Konga está realizando su gira internacional y esta noche se presenta en Lisboa, Portugal.
¿Quién es Pablo Tamagnini?
Pablo Tamagnini es el cantante de La Konga, quien expresó su entusiasmo por el show en Lisboa.
¿Dónde se lleva a cabo el show?
El show se lleva a cabo en el LAV - Lisboa ao Vivo.
¿Cuál es el próximo destino de La Konga?
La Konga se prepara para un nuevo desafío en Japón, específicamente en Tokio.
¿Cómo se sienten respecto a su público internacional?
Se sienten confiados y respetados por el público en cada lugar que visitan durante la gira.