Nico Sattler: “la gente nos manda canciones para que las hagamos cuarteto"

Hablo sobre “Fuerte no soy”. “Me identifica mucho como papá no hay amor más grande el que es padre sabe. No se le puede decir que no. Nos criaron diferente a nosotros antes era no y no. La madre es más moderna si se quiere sobre la crianza, lee cosas en redes. Yo me involucro mucho trato de acompañarla enseñarle. Lo que más pide es upa, con el próximo no voy a cometer ese error”, contó entre risas Nico.

“A mi me gusta más las canciones con letras, hay canciones que son sentidas y lo único que vende es la voz otra donde podes disfrutar más de los instrumentos. Soy alguien que se interioriza mucho en cada canción, en todo sentido me gusta saber que le gusta escuchar a la gente joven y a la gente grande”.

Nico llegó a la música desde muy chico. “Yo el tiempo que tengo descanso menos de la mitad y lo otro es involucrarme en las canciones repertorio, yo pienso también que cada vez que sale un tema nuevo la gente espera que la hagamos cuarteto. Sale una canción nueva y la quieren escuchar cuarteto. Eso es lo qué pasa y no queda otra y nosotros estamos ahí esperando”.

El tema Frágil me pasó algo muy loco. Una semana antes de grabar el tema me agarra faringitis lo postergué, no me mejoraba y voy al médico y me dicen que tenía una obstrucción en una cuerda y tenía que hacer reposo. Cuando pude grabarlo ya estaba en la versión de otras bandas y me quede ahí con las ganas”.

“Muchas de las canciones se miden en los bailes”.

“El sueño que tuve siempre es que sigamos vigente en la música de Còrdoba que nos elija siempre la gente. Trabajamos mucho siempre tratamos de dar algo distinto. Cosas que sumen damos ese

“Siempre me gustó Susurró Indiscreto creo que esa canción fue un antes y un después en mi carrera”.

“Gonzalito está en su mejor momento. Todavía tiene puesto el chaleco de La Popu no se lo saca más. Somos muy amigos de Gonzalito y de su familia. Siempre que nos vamos de gira él llama su familia y le cuenta todo lo vivido, siempre nos saca una sonrisa y eso hace bien al alma. La gente ahora lo respeta”.

“El Chino va a ser papá de meliizos así que seré tío por doblete. Cuando me cuenta no lo podía creer. Yo quiero verlo a la madrugada cuando lloren los dos juntos”.



Q' Lokura vuelve este viernes 10 de agosto a Atenas.