Nico Sattler habló sobre el show que darán en el partido de la Selección

El cantante de Q’Lokura junto a Uriel Lozano hablaron en exclusiva con Cadena 3 sobre la convocatoria a cantar en la previa del partido de Argentina - Venezuela junto a La Banda de Carlitos.

AUDIO: Nico Sattler habló sobre el show que darán en el partido de la Selección

FOTO: Nico Sattler sobre la presentación ante el partido de la Selección Argentina

Nicolás Sattler habló en exclusiva con Cadena 3 sobre la convocatoria para cantar con Q’Lokura en la previa del partido de eliminatorias entre Argentina y Venezuela, junto a La Banda de Carlitos y Uriel Lozano. El cantante se mostró emocionado por ser parte de un evento que reunirá a la música popular con la pasión del fútbol.

“Para nosotros poder ser parte, obviamente nos pone muy felices, muy contentos de estar ahí disfrutando”, expresó Nico.

El artista contó que la propuesta llegó de la mano del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, con quien mantienen un vínculo desde hace tiempo. “Viste que a él le gusta el cuarteto… por eso seguramente optó por este género y ahí nos preguntó si era posible que estemos ahí. Obviamente le dijimos que sí”, explicó.

Respecto al show, adelantó que compartirán escenario con La Banda de Carlitos y que todavía están ajustando detalles: “La disponibilidad de tiempo en esos eventos es corta. Seguramente serán entre cinco y seis canciones junto al Chino Herrera, pero todavía no está del todo diagramado, lo veremos el mismo jueves”.

Sattler también reflexionó sobre el presente del cuarteto y su expansión a nivel nacional: “Está pasando un gran momento en el país, pero es sorprendente cómo se escucha en Buenos Aires.”

Además, en la previa también dirá presente Uriel Lozano, quien destacó que la invitación fue muy especial: “Esto es muy especial para mí, para mi carrera, estamos muy felices”. Según contó a Cadena 3, los propios jugadores de la Selección influyeron en la elección de los artistas convocados.