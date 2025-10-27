Nico Sattler cantó con Luciano Pereyra en el Quality

El cantante de Q’ Lokura fue invitado por Luciano Pereyra en su segundo show en el Quality. Juntos interpretaron “Si no es muy tarde” y compartieron un lindo momento con el público.

Luciano Pereyra volvió a Córdoba con una serie de shows a pura emoción en el Quality. Y en su segunda noche, el sábado 25 de octubre, tuvo un invitado muy especial: Nico Sattler, de Q’ Lokura.

Juntos sorprendieron al público al cantar “Si no es muy tarde”, generando uno de los momentos más celebrados del show.

Antes de subir al escenario, Nico le dejó un regalo muy original al cantante: una caja con dos botellas de vino personalizadas con las canciones de Q’ Lokura ploteadas en las etiquetas.

Después del encuentro, Luciano compartió el video del momento en sus redes y Nico le respondió con un mensaje lleno de cariño:

“Vos sos un groso! Gracias x la invitación! Feliz de estar ahí y compartir ese momento!! Dios te bendiga!! Te quiero”

Una noche de pura música, amistad y buena vibra entre dos grandes artistas argentinos.