Neno Aguirre le puso voz a lo nuevo de Dale Q’ Va: “Morir de amor”

La banda sorprendió a su público con el lanzamiento de una versión en vivo grabada en Villa Retiro. Ya disponible en todas sus plataformas digitales.

FOTO: Dale Q’ Va estrenó “Morir de amor” en la voz de Neno Aguirre

Dale Q’ Va presentó “Morir de amor”, una canción interpretada en la voz de Neno Aguirre que ya empieza a sonar fuerte entre los cuarteteros.

La grabación del video fue en el reconocido club de Villa Retiro, donde la energía del público quedó plasmada en una grabación en vivo que transmite toda la potencia de la banda arriba del escenario.

Con este lanzamiento, Dale Q’ Va reafirma su estilo característico y la conexión única que logra con su gente en cada show. Escúchalo en todas sus plataformas digitales.

