Nelson de La Konga cumplió un logro deportivo y lo compartió con sus seguidores

El cantante de La Konga sumó un nuevo logro personal al completar su primera media maratón, demostrando que la pasión y el esfuerzo también se viven fuera del escenario.

Nelson Aguirre, sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales que completó su primera media maratón, recorriendo 21 kilómetros por las calles de la ciudad de Buenos Aires.

“Hermosa carrera”, escribió el artista junto a las imágenes del evento, demostrando que además de la música, el deporte también forma parte de sus pasiones.

Sin dudas, una experiencia que marca un nuevo desafío cumplido para el cantante, quien sigue sumando logros dentro y fuera de los escenarios.

