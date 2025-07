Negro Abraham: "El aporte que dio Bam Bam a la música fue inmenso"

En el aniversario de la muerte de Miguel Antonio “Bam Bam” Miranda, legendario percusionista de La Mona Jiménez, sigue el recuerdo vivo en quienes compartieron escenario y vida con él.

En diálogo exclusivo con La Popu, Abraham Vázquez Martínez, también percusionista y compañero de ruta durante años, compartió anécdotas, recuerdos llenos emoción, y reflexionó sobre el enorme legado musical de su amigo.

“Lo conocí en Nueva Córdoba, fue una historia especial”, comenzó contando Abraham. Consciente de que Bam Bam vivía por la zona, se animó a buscarlo:

“Acá vive Bam Bam, quiero hablar con él”, dijo sin más. Entre risas, recordó ese primer encuentro:

“Lo encontré durmiendo, serían como las 11 de la mañana. Se levantó así nomás, me saludó… y desde ahí comenzamos a tener vínculo”.

Fue el propio Bam Bam quien comenzó a invitarlo a tocar con él. Abraham aceptó, y poco después, le consiguió una entrevista con el Mandamás:

“Le dije: ‘Mirá, yo puedo hacer esto’, y de a poco, él nos fue dejando su lugar. Nos complementábamos muy bien”.

De aquel vínculo musical, Abraham destacó la libertad con la que Bam Bam trabajaba:

“Él hacía un ritmo y me decía: ‘Vos complementá esto’. Yo buscaba las variantes hasta que salía. Era una persona muy idónea, muy culta. Una caja de sorpresas”.

Y como todo genio, tenía sus particularidades.

“Recién después del mediodía se lo podía molestar. Siempre le preguntaba ‘¿cuándo vas a cambiar vos?’, y él me decía: ‘Yo no voy a cambiar nunca, yo soy así’”, recordó con cariño.

Para Abraham, el aporte de Bam Bam al cuarteto fue inmenso, no solo desde lo musical, sino también por su forma de ver y vivir la música:

“Siempre quería aprender más, era muy curioso. Y eso lo hacía aún más interesante”.

Una de las frases que mejor lo definía, y que aún resuena entre quienes lo conocieron, era tajante:

“A mí no me gusta el cuarteto, a mí me gusta La Mona”. Una declaración que hablaba no solo del amor por el artista, sino también de la conexión profunda que había entre ambos.

“Fueron dos figuras muy fuertes, que se complementaban increíblemente en el escenario”, aseguró Abraham.

Sobre su inesperada partida, Vázquez se detuvo en un recuerdo doloroso pero inevitable:

“¿Quién diría que le iba a pasar esto tocando en el San Martín, haciendo música peruana? Ni él se lo hubiese imaginado así”, cerró con voz emocionada.

En el aniversario de su muerte, el recuerdo de Bam Bam sigue vivo. En cada ritmo, y sobre todo, en quienes lo conocieron y hoy lo extrañan.